"Червону" зону готові покинути шість областей: які і чому цього ще не сталося

"Червону" зону готові покинути шість областей: які і чому цього ще не сталося

Рішення щодо виходу областей з "червоної" зони залежить від державної комісії ТЕБ і НС.

З "червоної" зони карантину наразі можуть вийти шість українських областей, у яких стабілізувалися епідемічні показники щодо коронавірусу.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко на брифінгу 30 листопада.

За його словами, рішення щодо виходу шести областей з "червоної" зони буде залежати від того, коли збереться комісія ТЕБ і НС.

"Зараз є шість регіонів, які вже готові виходити з "червоного" рівня епіднебезпеки. Але поки що рішенням комісії ТЕБ та НС ці регіони не виведені. Потенційно причиною цього може бути те, що зараз оновлюється карантинна постанова, щоб виводити регіони відповідно до нових карантинних індикаторів чи обмежень", - сказав Ганиченко.

Він додав, що також є десять регіонів, які перевершують рівень госпіталізації. Утім, усі, окрім Закарпатської області, "рухаються в сторону покращення".

"Але те, що регіони найближчим часом мають виходити, то це вже має статися, якщо не буде якихось кардинальних змін у рішеннях уряду щодо критеріїв виходу з "червоного рівня", - пояснив експерт.

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