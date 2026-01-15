ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1434
Час на прочитання
2 хв

Червоний Хрест відзначився ганебною заявою про російські обстріли: реакція МЗС

Голову делегації МКЧХ в Україні викличуть до МЗС для пояснень.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Енергетичний терор Росії

Енергетичний терор РФ / © ТСН

Міжнародний Комітет Червоного Хреста прирівняв удари російської терористичної армії по критичній інфраструктурі України з атаками Сил оборони на підприємства нафтового комплексу РФ, завдяки яким Москва фінансує війну.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав таку заяву цієї гуманітарної організації ганебною.

«Хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною. На відміну від Росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права та нашого невід’ємного права на самооборону», — наголосив він.

Очільник МЗС зазначив, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок заяв, які «відбілюють російські воєнні злочини та ще більше підривають довіру до організації».

Він також нагадав про «тривалу нездатність організації» забезпечити систематичний доступ до полонених українських військових і цивільних.

Андрій Сибіга заявив, що голову делегації МКЧХ в Україні викличуть до МЗС для пояснень.

«Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України і провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності», — підсумував він.

Андрій Сибіга перепостив заяву Міжнародного Комітету Червоного Хреста в соцмережах, у якій йдеться, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії «залишили мільйони людей майже без електропостачання, води та опалення за умов низьких температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді та інших містах».

«Напади, які призводять до непропорційної шкоди для цивільних осіб, зокрема позбавляють їх доступу до життєво необхідних послуг, як-от світло й тепло, які наразі абсолютно необхідні для виживання, заборонені», — йдеться в документі за підписом регіональної директорки МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріани Бауер.

Нагадаємо, російська армія продовжує терор українських міст, намагаючись залишити населення без тепла та води.

Дата публікації
Кількість переглядів
1434
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie