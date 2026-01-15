Червоний Хрест відзначився ганебною заявою про російські обстріли: реакція МЗС

Енергетичний терор РФ / © ТСН

Міжнародний Комітет Червоного Хреста прирівняв удари російської терористичної армії по критичній інфраструктурі України з атаками Сил оборони на підприємства нафтового комплексу РФ, завдяки яким Москва фінансує війну.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав таку заяву цієї гуманітарної організації ганебною.

«Хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною. На відміну від Росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права та нашого невід’ємного права на самооборону», — наголосив він.

Очільник МЗС зазначив, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок заяв, які «відбілюють російські воєнні злочини та ще більше підривають довіру до організації».

Він також нагадав про «тривалу нездатність організації» забезпечити систематичний доступ до полонених українських військових і цивільних.

Андрій Сибіга заявив, що голову делегації МКЧХ в Україні викличуть до МЗС для пояснень.

«Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України і провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності», — підсумував він.

Андрій Сибіга перепостив заяву Міжнародного Комітету Червоного Хреста в соцмережах, у якій йдеться, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії «залишили мільйони людей майже без електропостачання, води та опалення за умов низьких температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді та інших містах».

«Напади, які призводять до непропорційної шкоди для цивільних осіб, зокрема позбавляють їх доступу до життєво необхідних послуг, як-от світло й тепло, які наразі абсолютно необхідні для виживання, заборонені», — йдеться в документі за підписом регіональної директорки МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріани Бауер.

Нагадаємо, російська армія продовжує терор українських міст, намагаючись залишити населення без тепла та води.