Чеський гігант планує побудувати в Україні завод із виробництва артилерійських снарядів

Компанія витратить "кілька сотень мільйонів євро" на запуск трьох своїх українських виробничих проєктів.

Чехословацька група (CSG), яка є найбільшим постачальником боєприпасів у Центральній Європі, має намір побудувати завод із виробництва артилерійських снарядів в Україні.

Про це заявив голова компанії Міхал Стрнад в інтерв'ю для The Financial Times.

Він розповів, що наразі веде перемовини з українською владою про початок будівництва потужностей. За умови, що він отримає дозвіл, то CSG стане першою оборонною компанією ЄС, яка вироблятиме великокаліберні боєприпаси в Україні.

Крім того, компанія планує створення конвеєру для складання вантажівок і технічного обслуговування зброї, яку для ЗСУ надають союзники.

Странд додав, що його компанія витратить "кілька сотень мільйонів євро" на запуск трьох своїх українських виробничих проєктів і сподівається досягти угоди з владою вже цього року.

Зазначимо, невдовзі до України надійде перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.

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