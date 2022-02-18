Чеський суд дозволив видавання бойовика Франчетті: Україна підготувала матеріали для екстрадиції

Франчетті був активним учасником захоплення українського Криму російськими військами у 2014 році.

Суд у Празі ухвалив рішення видати Україні росіянина Олександра Франчетті, який брав участь у захопленні Криму Росією.

В МВС України повідомили, що слідчі Нацполіції вже підготували матеріали для екстрадиції бойовика.

"Слідчі Нацполіції видали міжнародний ордер на арешт, за яким бойовика затримали чеські правоохоронці в аеропорту Праги. Всі матеріали передали до Офісу генерального прокурора для екстрадиції бойовика в Україну, а відтак притягнення його до відповідальності за участь у незаконному збройному формуванні", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, адвокат бойовика Денис Кашицин у коментарі "РБК" заявив, що оскаржуватиме рішення чеського суду.

"Обґрунтування оскарження буде підготовлено найближчим часом. Після цього справа розглядатиметься у суді вищої інстанції, тобто у Верховному суді Праги. Водночас йде процес про надання статусу біженця", — повідомив адвокат терориста.

Нагадаємо, 12 вересня 2021 року в аеропорту Праги затримали росіянина Олександра Франчетті за підозрою у причетності до окупації Криму 2014 року. Затримання громадянина Росії в Чехії сталося на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною.

Франчетті був активним учасником в захопленні українського Криму російськими військами. 25 лютого 2014 року, він створив в Криму підрозділ під назвою "Північний вітер", яке, займалося терором проукраїнського населення міста.

Як повідомляє центр "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Севастополя, вступив до складу незаконного формування "Оборона Севастополя". Незабаром він організував інше НЗФ — "розвідгрупу "Північний вітер". Займався терором проукраїнського населення півострова.

Франчетті довгий час жив в Празі і працював там фітнес-тренером.

Раніше у Чехії засудили до 20 років тюрми заочно найманця Іржі Урбанека з позивним "Бегемот", який воював на Донбасі проти українських військ.

Згодом Апеляційний суд у Чехії підтвердив вирок 20-річного ув'язнення для іншого громадянина Чехії — Мартіна Кантора, який воював на Донбасі на боці так званої "Луганської народної республіки".