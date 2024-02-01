"Чесно сказати, що людину чекає на фронті": комбат про наслідки примусової мобілізації для війська

За словами комбата, жорсткі методи вербування людей дійсно знімуть проблему набору. Але тоді виникне інша проблема – у війську опиниться велика кількість невмотивованих людей.

Будь-який боєць буде ефективним лише тоді, коли пройде серйозну фізичну та психологічну підготовку. Тому під час мобілізації варто треба чесно пояснити людині, що її чекає на фронті, щоб вона була морально готова до бою.

Таку думку висловив майор НГУ та командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, передає "Київ24".

"Тут більше робота інформації, психологів. Чесно надавати інформацію, що людину чекає, яка підготовка. Драконівські ці методи, ну нехай не драконівські, але жорсткі методи вербування людей знімуть проблему набору. Але далі до мене будуть приходити невмотивовані люди, з якими мені треба буде працювати на полігоні, мотивувати і переконувати", – пояснив комбат "Свободи".

Кузик наголосив, що будь-який боєць буде ефективним лише тоді, коли він має певні навички, бо пройшов серйозну, а не формальну підготовку і має необхідне екіпірування. Але моральна складова також відіграє величезну роль.

"Коли він екіпірований, це значить, що в нього є всі засоби для знищення ворога і забезпечення свого життя. Коли він має ці знання, навички, і саме головне, коли в нього є воля і жага до захисту країни. Тоді це множиться на 10 і тоді це не смертник, якого посилають на м’ясо, а серйозна бойова одиниця, яка може ефективно знищувати ворога", – підсумував командир батальйону "Свобода".

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію, який Кабмін вніс до ВР.

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