Четвер буде багатим на опади: прогноз погоди в Україні на 8 грудня

Четвер, 8 грудня, в Україні буде багатим на опади у вигляді снігу та дощу.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 8 грудня у південній частині, східних та більшості центральних областей очікується мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.

На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця, у південно-західній частині подекуди туман. Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму до 13°.

У Києві 8 грудня вночі місцями ітиме невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Також читайте Чи потішить українців погодою грудень: прогноз від народного синоптика на перший місяць зими

Як прогнозує Наталія Діденко, До України заходить тепліше повітря. Так, 8 грудня повсюди буде близько нуля, вдень навіть з невеликими "плюсами", на півдні +5+9° , в Криму до +14°.

Вихідними та найближчого понеділка потепліє ще більше, наголошує синоптикиня.

Прогноз на зиму

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде цьогорічна зима та чи варто очікувати сильних морозів. Зокрема, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух зазначила, що зима 2022-2023 років буде теплою.

Водночас синоптики повідомили, що періоди похолодання будуть, проте короткочасні та з мінімальною температурою вночі до -15…-20 градусів.

Читайте також: