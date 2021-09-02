Четвер буде дощовим і прохолодним: прогноз погоди в Україні на 2 вересня

Четвер буде дощовим і прохолодним: прогноз погоди в Україні на 2 вересня

Вдень в країні буде вітряно - пориви до 15-20 м/с.

У четвер, 2 вересня, в Україні буде хмарна з проясненнями та переважно дощова погода.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у західних та північних областях місцями очікується невеликий дощ, на решті території помірні дощі, в окремих районах грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, на півдні та сході країни вночі 11-16°, вдень 18-23°.

У Києві 2 вересня місцями ітиме невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 15°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, на початку місяця очікується навіть спека, однак наприкінці до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Погода в Україні: синоптики прогнозують похолодання – місцями температура знизиться до 5 градусів

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