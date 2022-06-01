Четвер буде теплим та місцями дощовим: прогноз погоди в Україні на 2 червня

Четвер буде теплим та місцями дощовим: прогноз погоди в Україні на 2 червня

У четвер, 2 червня, в Україні буде доволі спекотно та ітмуть короткочасні дощі.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 2 червня вночі у північних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях, вдень в Україні, крім півдня, очікуються невеликі (в західних областях помірні) короткочасні дощі, місцями грози. У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У Києві 2 червня вночі буде без опадів, вдень ітиме невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

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Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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