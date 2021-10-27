Четвер буде теплим, у деяких регіонах очікується невеликий дощ: прогноз погоди в Україні на 28 жовтня

Вночі та вранці в західній частині подекуди туман.
У четвер, 28 жовтня, до України почне заходити потепління, лише на північному сході повітря побуде ще холодним - не вище 11°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде переважно без опадів, лише вдень в північно-східних областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці в західній частині подекуди туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатському регіоні та східних областях місцями 2-7° морозу, вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 17°.
У Києві 28 жовтня також опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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