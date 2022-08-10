Четвер у більшості областей Україні буде з дощами та грозами: прогноз погоди на 11 серпня

У більшості областей та у Києві оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

У четвер, 11 серпня, у більшості регіонів України ітимуть грозові дощі, а на сході та півдні домінуватиме спека.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 11 серпня у західних, північних та більшості центральних областей буде хмарно з проясненнями, часом дощі, грози, температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. На решті території мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасий дощ, гроза, температура вночі 17-22°, вдень 28-33°. Вітер в країні північно-східний, 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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11 серпня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях через грози оголошено I рівень небезпечності, жовтий. 11 серпня у Волинській, Одеській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 11 серпня часом ітиме дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°. Через грози 11 серпня у столиці та області також оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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