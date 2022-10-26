Четвер у більшості регіонів буде вже без дощів: прогноз погоди в Україні на 27 жовтня

Четвер, 27 жовтня, в Україні буде місцями дощовим, але теплим.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, у країні 27 жовтня буде переважно хмарна з проясненнями погода. На Лівобережжі місцями очікується невеликий, вночі на сході країни помірний дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях туман - видимість 200-500 м. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°, у південно-західній частині до 18°.

У Києві 27 жовтня буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що до України прийшло друге бабине літо. Воно, за його прогнозами, триватиме аж до 4-6 листопада. Після чого різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.

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