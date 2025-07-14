Четверо чоловіків влаштували "заплив" на Закарпатті і попалися прикордонникам

Затримані ухилянти / © ДПСУ

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На Закарпатті викрили чотирьох місцевих жителів, які збиралися перепливати Тису, щоб потрапити в Угорщину.

Про це передає Держприкордонслужба.

Пізно увечері прикордонний наряд помітив групу осіб, які швидко рухалися в бік держрубежу. За 30 метрів до «цілі» порушників затримали.

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Втікачі зізналися, що їхніми діями керувала невідома особа, з якою вони спілкувалися лише телефоном. Переправник запевнив своїх клієнтів, що на маршруті, за яким вони рухатимуться, немає жодних перепон, а Тиса на вказаному напрямку — мілка та безпечна. Щоправда, перевірити ці слова і випробувати свої сили у перепливанні Тиси чоловікам не довелося.

Проте прикордонники попередили, що глибина водойми на напрямку, в якому вони рухалися сягає трьох метрів. Стрімка течія та невідоме дно річки несуть у собі подекуди смертельну загрозу життю людей, які потрапляють у її води.

© ДПСУ

На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Встановлюються також інші особи, що можуть бути причетні до організації незаконної подорожі чоловіків.

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Раніше ми писали, що 26-річний житель Львова ледь не загинув у річці Тиса, намагаючись нелегально потрапити до Угорщини.