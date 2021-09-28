Четверо людей загинули у ДТП з мікроавтобусом і двома вантажівками в Миколаївській області: фото

Четверо людей загинули у ДТП з мікроавтобусом і двома вантажівками в Миколаївській області: фото

Поліція шукає свідків масштабної ДТП, в якій загинули четверо людей, зокрема 15-річний підліток.

У Миколаївській області у понеділок, 27 вересня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули четверо людей, зокрема 15-річний підліток. Ще семеро учасників аварії отримали травми.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Миколаївській області.

Інцидент стався близько 19:55 за місцевим часом на автодорозі "Снігурівка - Калинівка" перед селищем Широке, коли мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter із 11 пасажирами в салоні не розминувся із вантажівкою DAF та КАМАЗом із причепом.

"66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, зокрема 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29 до 47 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", - розповіли правоохоронці.

Потерпілих госпіталізували. Зазначається, що водії вантажних автомобілів 62 та 47 років не постраждали.

Обставини автопригоди встановлюються, на місці працюють слідчі, медики та рятувальники.

Поліціянти кваліфікували подію за ознаками статті щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Її санкція передбачає до десяти років ув'язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці закликають всіх, хто володіє будь-якою корисною для слідства інформацією щодо вказаної ДТП або має записи з відеореєстраторів, зв'язатися з поліцією за номерами +38 (063) 426 23 32, +38 (050) 013 0148, "102", або ж за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.

Раніше на трасі Одеса-Київ внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 28-річний водій, автомобіль якого зіткнувся із вантажівкою і спалахнув.

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