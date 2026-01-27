Четверо поліцейських загинули, зупиняючи вбивцю: трагедія на Черкащині

Поліція / © Національна поліція України

Сьогодні на Черкащині під час затримання чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Четверо поліцейських загинули, ще один поранений. Спецпризначенці поліції ліквідували злочинця.

Про це повідомляє голова Національної поліції Іван Виговський.

Четверо героїв віддали життя.

На жаль, під час виконання службових обов’язків загинули четверо поліцейських:

Майор поліції Сергій Сафронов, командир взводу №1 роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій.

Майор поліції Олександр Флорінський, заступник командира роти, учасник бойових дій.

Старший лейтенант поліції Денис Половинка, інспектор взводу №1 роти швидкого реагування.

Майор поліції Володимир Бойко, поліцейський офіцер громади, учасник бойових дій.

Ще один поліцейський, старший лейтенант Олександр Шпак, отримав поранення та перебуває на лікуванні.

Голова Національної поліції висловив співчуття рідним і близьким загиблих, підкресливши, що сьогоднішня трагедія – нагадування про ту високу ціну, яку правоохоронці платять за безпеку держави. Поліцейські ризикують життям не лише на фронті, а й у тилу, під час затримань та спецоперацій, адже кожен виїзд може стати останнім.

“Не описати словами біль цієї втрати. Ми несемо цю втрату разом із родинами загиблих і ніколи не забудемо подвиг їхніх рідних”, – зазначив Виговський.