Четверо росіян одночасно ґвалтували дівчину на Київщині, погрожуючи розстрілом її сім'ї: фото

Четверо росіян одночасно ґвалтували дівчину на Київщині, погрожуючи розстрілом її сім'ї: фото

21-річний російський солдат під час наступу на Київщині вдерся до будинку української родини, де зґвалтував дівчину, після чого він ще раз повторив звірство разом із трьома окупантами.

Служба безпеки оприлюднила фото і дані одного із тих, хто першим вдерся до будинку сім'ї в одному з населених пунктів Київщини і зґвалтував дівчину. Це 21-річний Булат Лєнарович Фассахов.

"Він – уродженець Республіки Татарстан, проходить службу у 30-й окремій мотострілецькій бригаді 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу рф", - йдеться у повідомленні Служби Безпеки України в Facebook.

СБУ встановила, що під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Київщини окупант вчинив низку воєнних злочинів стосовно цивільного населення. Свідки опізнали його та підтвердили факти злочинів.

21-річний ґвалтівник українских жінок Булат Лєнарович Фассахов, солдат російської армії

"Зокрема, злочинець вдерся у помешкання української родини, зачинив її у підвалі, окрім молодої дівчини. Погрожуючи розстрілом всієї сім’ї, солдат зґвалтував дівчину, а потім повторив злочин разом із трьома поплічниками", - розповіли в СБУ.

21-річний ґвалтівник українских жінок Булат Лєнарович Фассахов, солдат російської армії. На фото він, ймовірно, із мамою

Злочинцю вже заочно оголосили про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни.

21-річний ґвалтівник українских жінок Булат Лєнарович Фассахов, солдат російської армії

Загалом, СБУ вже встановила 1140 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині.

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