Четверо українців намагалися втекти від мобілізації до Румунії на надувному матраці: фото

У ніч проти 16 лютого прикордонний наряд відділу "Мамалига" у Чернівецькій області затримав чотирьох молодих українців, які з ризиком для життя планували переплисти річку Прут на надувному матраці, щоб потрапити до Румунії.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Прикордонники виявили потенційних порушників кордону під час підготовки плавзасобу до "переправи". Ними виявились мешканці Вінницької та Чернівецької областей, віком від 22 до 35 років, яким у зв'язку з оголошеною мобілізацією заборонено без особливих підстав покидати територію України на час воєнного стану.

Прикордонники не тільки запобігли порушенню кордону, але й, можливо, врятували життя відчайдухам, зважаючи на те, що ріка Прут швидкоплинна і має пороги з гострим камінням, які могли легко пустити на дно такий ненадійний плавзасіб як надувний матрац.

Тепер затриманим загрожує притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Нагадаємо, на Київщині було викрито та повідомлено про підозру керівникові благодійного фонду за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

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