Четверо в надувному човні: на Закарпатті затримали відчайдушних порушників кордону (фото)

Щоб плавзасіб не потонув під тягарем тіл, його “укріпили” вставками із пінопласту.

Прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною затримали чотирьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тису на надувному човні, “тюнінгованому” пінопластом.

Про це повідомили в четвер, 21 грудня, у пресслужбі Держприкордонслужби.

Прикордонний наряд відділу “Вилок”, який здійснював патрулювання річкової ділянки кордону малим катером, о третій годині ночі за допомогою тепловізора зафіксував рух невідомих осіб в бік річки Тиса.

Затриманими виявились двоє закарпатців та двоє запорожців. Чоловіки мали із собою надувний човен, “укріплений” пінопластом, який, за задумом, мав убезпечити їх від потоплення, адже плавзасіб, яким вони планували перепливати Тису, не розрахований на переміщення чотирьох дорослих чоловіків.

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“Своїм “помічникам”, особи яких наразі встановлюють оперативники загону, кожен з правопорушників мав заплатити по €2000”, - йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж минулої доби, 20 грудня, на Закарпатті затримали 8 чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон.

Жителя Івано-Франківщини, який мав намір потрапити до Угорщини, затримали прикордонники відділу “Лужанка”.

Інших трьох зловмисників – закарпатця, донеччанина та дніпровця, затримали поблизу українсько-румунського кордону прикордонні наряди відділів “Ділове” та “Тячів”.

Для з’ясування усіх обставин та складання протоколів про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), затриманих доставили до прикордонних підрозділів. Оцінку їхнім діям надаватиме суд.

Нагадаємо, раніше прикордонники на Закарпатті затримали ухилянтів, які намагалися втекти з країни на дитячих надувних кругах для плавання.

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