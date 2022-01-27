Четверо загиблих і один поранений: у Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі

Четверо загиблих і один поранений: у Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі

Молодику - 20 років.

Нічна стрілянина сталася у Дніпрі на ЮМЗ.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 27 січня.

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Зазначається, що 20-річний солдат-строковик відкрив вогонь по співслуживцях, що перебували у караульному приміщенні. За повідомленням ресурсу "Інформатор" загинули четверо людей. Один зазнав поранення. Загалом там перебувало 22 солдатів. Двоє з них вибігли навулицю і викликали поліцію та швидку.

Військовий все ще перебуває на території заводу ЮМЗ. Завод оточений периметром екіпажами патрульної поліції. Люди, які приїхали на зміну, не можуть пройти на завод, бо завод повністю перекритий.

Кореспонденти ТСН з'ясовують подробиці. Більше інформації в наступних випусках.

В центрі Києва у вівторок, 25 січня, навпроти Софії неподалік будівлі СБУ пообіді сталася сутичка між групою людей. Згодом один із чоловіків вихопив автоматичну зброю та почав стріляти. Як розповіли у поліції, озброєний чоловік – представник приватної охоронної фірми. Приїхав на виклик до установи, де розміщується обмінник. Сюди прийшла громадська організація, яка, каже, бореться проти корупції. Хотіли зайти, наклеїли наліпки, а працівники викликали охорону. Сталася сутичка.

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