Четверо загиблих і десятки поранених: Зеленський відреагував на масований удар РФ
Вночі проти 14 листопада російська армія запустила по Україні 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику і аеробалістику. Загинуло четверо людей, десятки, серед яких діти і вагітна, отримали травми.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
“Підлий обстріл. Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі”, - наголосив глава держави.