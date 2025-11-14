Четверо загиблих і десятки поранених: Зеленський відреагував на масований удар РФ

© Associated Press

Вночі проти 14 листопада російська армія запустила по Україні 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику і аеробалістику. Загинуло четверо людей, десятки, серед яких діти і вагітна, отримали травми.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Підлий обстріл. Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі”, - наголосив глава держави.