ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Четверо загиблих і десятки поранених: Зеленський відреагував на масований удар РФ

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Четверо загиблих і десятки поранених: Зеленський відреагував на масований удар РФ

© Associated Press

Вночі проти 14 листопада російська армія запустила по Україні 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику і аеробалістику. Загинуло четверо людей, десятки, серед яких діти і вагітна, отримали травми.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Підлий обстріл. Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі”, - наголосив глава держави.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie