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Четвертий випадок за тиждень: в Одесі знову спалили авто військових – відео

Четвертий випадок за тиждень: в Одесі знову спалили авто військових – відео

Четвертий випадок за тиждень: в Одесі знову спалили авто військових – відео

В Одесі у ніч проти 14 липня підпалили авто військових / Фото: скриншот

В Одесі стаються масові підпали автівок.

В Одесі на проспекті Небесної Сотні у ніч проти 14 липня підпалили авто військових. Це вже четвертий випадок підпалу за цей тиждень.   

Про це пишуть місцеві пабліки.

Внаслідок підпалу автівка згоріла вщент.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня в Одесі знову спалили автомобіль військового (відео).

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