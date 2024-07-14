Четвертий випадок за тиждень: в Одесі знову спалили авто військових – відео

В Одесі стаються масові підпали автівок.
В Одесі на проспекті Небесної Сотні у ніч проти 14 липня підпалили авто військових. Це вже четвертий випадок підпалу за цей тиждень.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Внаслідок підпалу автівка згоріла вщент.
Нагадаємо, у ніч проти 9 липня в Одесі знову спалили автомобіль військового (відео).
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