Чи арештовуватимуть майно чоловіків, які уникають мобілізації: адвокат попередив про небезпеку

Адвокат Сергій Гула попередив, що у новому проєкті закону про мобілізацію передбачений арешт майна у чоловіків, які ухиляються від служби в армії. Він попередив, що доступ ТЦК до реєстру рухомого та нерухомого майна є вкрай ризикованим, оскільки виникають корупційні можливості.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Не з'явився до ТЦК по повістці. Виявили твоє майно, а це дуже легко. Бо відповідного до масиву законодавства ТЦК матиме доступ до всіх реєстрів. Для мене це узурпація влади. Орган, який не є органом державної влади. Тобто формується такий законодавчий монстр. Я за те, щоб кожне відомство та організація навіть під час війни мали свої реєстри і ніхто інший туди не мав доступу. Той самий реєстр про рухоме та нерухоме майно. Це те саме майно, яке у вас є - машина, квартира, земельна ділянка. Мені за місяць писали сотні людей - я не отримував повістки, а мені вже дали штраф. Що мені робити? Я говорю про факт, що людина навіть не знає про повістку, а в один момент - арешт майна. А потім бігай по судах, мінімум пів року, щоб зняти арешт", - пояснив він.

Адвокат вважає, що такі зміни містять корупційну складову. Ризик втратити своє майно є у тих чоловіків, які живуть за кордоном.

"Абсолютно неадекватні зміни. От наклали арешт - корупція в ТЦК неймовірна, їхні дачі, статки бачила вся країна. От чоловічок з ТЦК отримав колосальний доступ до інформації про людину. Він бачить - яке гарне майно, машина, квартира. А у нього нічого нема. І от думає - а чого б не переписати. От є "чорні нотаріуси". І тоді перепишуть. Найбільше постраждають ті люди, які не живуть в Україні. От там спочатку арештували - а потім забрали", - сказав він.

Юрист зазначив, що поки цього проєкту закону не хвалили, а тому він сподівається, що зміни все ж внесуть.

Нагадаємо, Зеленський зробив нову заяву про мобілізацію в Україні.

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