Чи багато в'язнів насправді хочуть воювати: адвокат приголомшив заявою

На думку адвоката, невелика кількість ув'язнених виявить бажання воювати. За різними оцінками, якщо тисячу осіб мобілізують, "то це буде велика кількість".

Верховна Рада сьогодні, 8 травня, ухвалила закон про мобілізацію засуджених осіб.

Чи багато охочих з в'язниць долучитися до лав Сил оборони, розповів адвокат Сергій Старенький, передає "Київ 24".

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"Заяв нібито і багато, але коли доходить справа до того, хто ж дійсно хоче із в'язнів піти воювати, виходить так, що їх, по-перше, не так багато, а по-друге, це зазвичай такі люди, які не дуже позитивно себе почувають у виправній колонії, хочуть знайти собі якісь шпарини, щоб покращити свій стан", – зазначив юрист.

Адвокат розповів, що спочатку була пропозиція не відправляти в'язнів у загальний колектив військових, а зробити з них окремий підрозділ, на кшталт штрафбату.

"Коли перше обговорення пройшло, у багатьох чинних командирів запитували і вже почали говорити про те, що не треба їх в загальний колектив, от ми зробимо окремий підрозділ, умовно кажучи, типу штрафбату... і будемо їх використовувати. Але це методи російської армії. Мені здається, що українська армії трохи на інших принципах побудована і діє... І таких людей насправді не дуже багато, за різними оцінками, якщо тисячу осіб мобілізують таким чином, то це буде велика кількість, повірте мені", – підсумував Сергій Старенький.

Раніше заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що мобілізація засуджених обов’язково передбачатиме запит військових: якщо вони не виявлять бажання поповнювати підрозділ такою особою, до суду не подаватимуть відповідне клопотання.

Нагадаємо, що Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи у Шевченківському суді, внаслідок чого сам загинув, 8 років чекав на вирок і постійно просився на передову воювати. Проте суд відповідав відмовою.

Також на Хмельниччині засуджений до довічного ув'язнення попросився на фронт, проте місцевий суд відмовився задовольнити його клопотання.