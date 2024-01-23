Перший підтверджений факт: в Кринках ліквідували білоруса, який воював на боці армії РФ

Українські військові ліквідували в Кринках загарбника з військовим квитком на ім'я Лазарєва Дениса Олександровича 1976 року народження.

Українські військові 23 січня в Кринках на Херсонщині ліквідували громадянина Білорусі, який воював на стороні російських окупантів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Як зазначається, українські військові ліквідували в Кринках загарбника з військовим квитком на ім'я Лазарєва Дениса Олександровича 1976 року народження.

“Він штурмував Кринки у складі 328 полку новоствореної 104 десантно-штурмової дивізії окупантів. Військовий квиток білорусу видав військкомат Мінського району у грудні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення. Судячи з документа, у 2003-2004 роках Лазарєв служив у військовій частині №61357, дислокованій у столиці Білорусі. Також загиблий мав при собі залізничний квиток із Севастополя до Рязані на 9 січня та з Рязані до міста Ульяновськ на 11-те”, - йдеться в публікації журналіста.

Він також додав, що саме в Ульяновську дислокується 104 десантно-штурмова дивізія.

“Місяць тому британська розвідка повідомляла, що ця дивізія зазнала критичних втрат при штурмі Кринок. Перший підтверджений випадок участі білорусів у боях за Кринки”, - підкреслив Цаплієнко.

Нагадаємо, що з'явилася інформація про плани окупантів висадити потужний десант у Херсонській області, щоб атакувати плацдарм ЗСУ у Кринках.

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