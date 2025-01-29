Чи безпечно ховатися у ванній під час повітряної тривоги: що відповів рятувальник

Рятувальник ДСНС пояснив, що ванна кімната може перетворитися на пастку.
Ванна кімната – не є безпечним місцем під час повітряної тривоги.
Про це розповів рятувальник ДСНС Артур Моркотенко у проєкті "Нація Непереможних".
"Ванна кімната – не є безпечним місцем під час повітряної тривоги, тому що це маленьке приміщення. Кожна ванна кімната оздоблена плиткою. Там є дзеркало. Та й по суті, якщо там привалить, доступу кисню взагалі не буде. Можна у цій ванній кімнаті залишитись просто у пастці", – зазначив рятувальник.
Артур Моркотенко пояснив, що, коли відбувається влучання, йде розгорання. І тому, навіть якщо людина залишиться неушкодженою та нетравмованою, вона може просто задихнутися.
"У ванній кімнаті може нічого не трапитись, але будуть двері заблокованими, коли у сусідній кімнаті, наприхлад, завалиться якась конструкція, і людина просто не зможе вийти", – резюмував рятувальник.
Нагадаємо, 29 січня російська армія від ранку вже атакувала Київ безпілотниками. В одному з районів столиці попадали уламки збитих "Шахедів".
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