Чи безпечно ховатися у ванній під час повітряної тривоги: що відповів рятувальник

Рятувальник ДСНС пояснив, що ванна кімната може перетворитися на пастку.

Ванна кімната – не є безпечним місцем під час повітряної тривоги.

Про це розповів рятувальник ДСНС Артур Моркотенко у проєкті "Нація Непереможних".

"Ванна кімната – не є безпечним місцем під час повітряної тривоги, тому що це маленьке приміщення. Кожна ванна кімната оздоблена плиткою. Там є дзеркало. Та й по суті, якщо там привалить, доступу кисню взагалі не буде. Можна у цій ванній кімнаті залишитись просто у пастці", – зазначив рятувальник.

Артур Моркотенко пояснив, що, коли відбувається влучання, йде розгорання. І тому, навіть якщо людина залишиться неушкодженою та нетравмованою, вона може просто задихнутися.

Також читайте У Києві сталися вибухи: що відомо

"У ванній кімнаті може нічого не трапитись, але будуть двері заблокованими, коли у сусідній кімнаті, наприхлад, завалиться якась конструкція, і людина просто не зможе вийти", – резюмував рятувальник.

Нагадаємо, 29 січня російська армія від ранку вже атакувала Київ безпілотниками. В одному з районів столиці попадали уламки збитих "Шахедів".

Читайте також: