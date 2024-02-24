Чи битиме Україна по Росії зброєю партнерів: Зеленський розставив всі крапки над "і"

Президент України Володимир Зеленський відповів, де Україна використовуватиме зброю, надану партнерами.
Україна не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав — лише на українських тимчасово окупованих землях.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Києві 24 лютого.
"Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – застосовуємо нашу зброю, якщо на інших напрямках – застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території", – сказав Зеленський.
Він подякував українським воїнам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам - за підтримку України в боротьбі з агресією Росії.
"Що стосується збиття А-50 та інших літаків наших ворогів – це в будь-якому випадку результат союзу України і партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу", – додав президент.
Нагадаємо, українські військові 23 лютого збили черговий російський літак-шпигун А-50. Це вже друга така втрата російської авіації за останній час.
Пізніше ЗМІ дізналися, що ворожий літак А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Це радянський ЗРК, який пройшов низку суттєвих змін та модернізацій. Після оновлення ЗРК С-200 отримав дальність ураження 300 км і став одним із найбільш далекобійних засобів протиповітряної оборони.
Читайте також:
- Україна збила рідкісний літак-розвідник А-50У: що відомо
- Стали відомі подробиці знищення літака А-50 РФ: хто здійснив операцію і скільки таких суден залишилось у Кремля
- Збили ще один літак А-50: аналітики пояснили, чому окупанти брешуть про "дружній вогонь"