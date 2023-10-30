Чи блокуватимуть банківські рахунки через неявку по повістці: остаточна відповідь Мінцифри

Федров наголосив, що немає нормативно-правових актів, які б дозволяли блокувати картки.

У Мінфири прокоментували чутки, що через неявку по повістці українцям блокуватимуть банківські картки. У відомстві це назвали фейком.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Я також бачив цей фейк. Немає нормативно-правових актів, які зобов'язують когось вчиняти такі дії", - коротко сказав міністр.

Нагадаємо, у Мережі поширювали чутки про блокування банківських карток ухилянтам, якщо ті не являться до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). В Командуванні Сухопутних військ Збройних сил України сайту ТСН.ua повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності. У відомстві наголосили, що такі дії можуть вчинятися судами та представниками виконавчої служби.

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