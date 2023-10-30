Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи блокуватимуть банківські рахунки через неявку по повістці: остаточна відповідь Мінцифри

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2008
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи блокуватимуть банківські рахунки через неявку по повістці: остаточна відповідь Мінцифри

Банківськи картки / Фото: Associated Press

Федров наголосив, що немає нормативно-правових актів, які б дозволяли блокувати картки.

У Мінфири прокоментували чутки, що через неявку по повістці українцям блокуватимуть банківські картки. У відомстві це назвали фейком. 

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Я також бачив цей фейк. Немає нормативно-правових актів, які зобов'язують когось вчиняти такі дії", - коротко сказав міністр.

Нагадаємо, у Мережі поширювали чутки про блокування банківських карток ухилянтам, якщо ті не являться до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). В Командуванні Сухопутних військ Збройних сил України сайту ТСН.ua повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності. У відомстві наголосили, що такі дії можуть вчинятися судами та представниками виконавчої служби.

Раніше повідомляли, що для українців готують смарт-мобілізацію. Що зміниться для військовозобов'язаних - читайте ТУТ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2008
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація