Чи буде більше світла в Україні: Шмигаль розповів, яка зараз ситуація в енергосистемі

Уряд продовжує підготовку до осінньо-зимового періоду та розвитку альтернативних джерел генерації.

Ситуація в енергетичній системі України стабілізувалася. На це вплинули завершення ремонтних робіт на двох блоках атомних станцій та зниження температури повітря.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація в енергосистемі нашої країни вже стабілізувалася. Проте уряд продовжує підготовку до осінньо-зимового періоду та розвитку альтернативних джерел генерації.

“Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. Від 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо”, - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні бізнес може отримати від держави фінансування на встановлення сонячних панелей.

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