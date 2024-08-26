Чи буде більше відключень: в "Укренерго" оцінили наслідки атаки по енергосистемі

Якби не було ворожих атак, до кінця жовтня в Україні не планувались відключення світла. Тепер стан енергосистеми доведеться аналізувати знову.

Поки що складно прогнозувати, чи вплинула атака на енергосистему України 26 серпня на можливість безперебійного електропостачання у вересні-жовтні. Плани щодо підготовки системи до зими будуть відкориговані.

Про це радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко повідомив на брифінгу.

Бойко прокоментував наслідки масованої атаки для української енергосистеми.

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"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні. Але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", – розповів радник прем’єра.

Він також повідомив, що за відсутності російських атак, до кінця жовтня не планувались великі обмеження або ж загалом відключення світла, адже в цей період очікувалось мінімальне навантаження на енергосистему.

"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак "мінус", і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими", – додав член Наглядової ради "Укренерго".

Нагадаємо, під час ранкової атаки по Україні 26 серпня був терміново запроваджений режим екстрених відключень світла. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про складну ситуацію.

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