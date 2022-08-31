Чи буде цьогорічна зима в Україні морозною: кліматологиня пояснила зміну погоди

Через збільшення викидів в атмосферу ситуація з кліматом погіршилась.

Про це сказала керівниця відділу клімату ГО "Екодія" Євгенія Засядько в інтерв’ю УНІАН.

"Від 2015 року науковці всього світу говорять, що кожен рік стає спекотнішим за попередній. Тобто, щороку у визначені дні фіксуються нові температурні рекорди", - повідомила вона.

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Як приклад вона нагадала, що у Франції пересохла одна з найбільших річок. А увесь південь Європи страждає від сильної посухи та пожеж. За її словами, цей процес відбувається і в Україні. Коливання температури означають, що холодний період в зимові місяці буде скорочуватись.

"На жаль, це означає, що зміни клімату ніколи не відбувались так швидко. Тобто, через дії людства, температура піднімається так швидко, як досі ніколи не було в історії планети", - пояснила фахівчиня.

Водночас зараз достеменно невідомо, якою саме буде погода взимку.

"Тобто наразі, на жаль, ніхто не може точно сказати, якою буде зима: дуже морозною, чи м'якою та безсніжною", - резюмувала кліматологиня.

Нагадаємо, до України йде різке похолодання.

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