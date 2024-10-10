Чи буде демобілізація чоловіків віком 18-25 років, які уже у війську – нардеп здивував відповіддю

За словами нардепа, цих хлопців поки не демобілізовуватимуть, бо їх нема ким замінити.

Попри заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, наразі не планується демобілізація військових цього віку, які уже служать у війську.

Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, передає LB.ua.

Також читайте Україна планує мобілізувати ще 200 тисяч людей: чи можливо це втілити у реальність

За його словами на закритому засіданні Міноборони та Генштабу визнали, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

"Позиція Генштабу була, що цих людей не можуть демобілізувати. Просто немає ким їх замінити”, – сказав Чернєв.

Нардеп додав, що якщо будуть відповідні показники мобілізації, тоді буде розглядатись і питання демобілізації цієї категорії чоловіків.

Нагадаємо, Верховна Рада 9 жовтня остаточно заборонила мобілізацію українців до 25 років. ТСН.ua з'ясовував, як до цього рішення ставляться самі військові.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рада ЗАБОРОНИЛА МОБІЛІЗАЦІЮ ЧОЛОВІКІВ ДО 25 РОКІВ: що це означає?

Раніше, 3 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який забороняє мобілізацію обмежено придатних українців віком від 18 до 25 років. Законопроєкт також передбачав демобілізацію вже призваних, але до другого читання його змінили.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.