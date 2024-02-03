Чи буде карантин: у трьох областях перевищено епідемічний поріг — головний санлікар

Через циркуляцію вірусів грипу А та В у 22 регіонах країни зараз спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ серед дітей до 17 років,

У суботу, 3 лютого, в трьох областях України було зафіксовано перевищення епідемічного порогу за захворюваністю на ГРВІ. Однак, це не є підставою для запровадження жорстких карантинних заходів на території країни.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в коментарі РБК-Україна.

За його словами, епідпоріг перевищено у Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

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“Збільшення захворюваності на ГРВІ зареєстровано ще у 5 областях: Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській. В інших регіонах країни станом на 31 січня зберігався неепідемічний рівень", - уточнив головний санлікар країни.

Кузін зазначив, що через циркуляцію вірусів грипу А та В у 22 регіонах країни зараз спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ серед дітей до 17 років, однак запровадження карантину в школах по всій Україні наразі не планується.

"Такі заходи, як карантин або подовження канікул наразі впроваджуються в тих регіонах країни, де є різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення епідемічного порогу", - додав він.

Ігор Кузін зауважив, що у разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді, обласні комісії ТЕБ і НС мають право локально вдатися до заходів, спрямованих на зниження ризику та поширення епідемії. Такі заходи можуть включати запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання чи скасування масових заходів до нормалізації ситуації.

Головний санлікар також зазначив, що до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, у Києві різко зростає кількість дітей, які хворіють на грип і коронавірус. У соціальних мережах батьки розповідають про величезну кількість хворих школярів.

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