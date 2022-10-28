Чи буде обмін "всіх на всіх" між Україною і Росією: омбудсмен Лубінець відповів

Росія не погоджується на обмін полоненими "всіх на всіх", однак Україна продовжує працювати над тим, щоб повернути усіх своїх громадян.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, чи можливий обмін полоненими з Росією за схемою "всіх на всіх". За його словами, такі умови поки не влаштовують РФ, але українська влада працює над цим.

Про це Лубінець розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Українська влада дійсно пропонує Росії великий обмін – усіх на всіх. Це не влаштовує поки що РФ. Але ми над цим працюємо", — сказав уповноважений ВР з прав людини.

Лубінець каже, що не може розкрити деталі, аби не завадити обмінам. За його словами, це складний процес, який, попри все, вдається доводити до результату.

"Єдине, що можу сказати, що це дуже важко, тому що змінюються підходи та умови (росіян – ред.), щось відбувається для того, щоб нам точно не полегшити роботу", – зазначив Лубинець.

Він наголосив, що Україна буде задоволена обмінами лише тоді, коли вдасться повернути всіх українців, які перебувають у полоні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед який 99 - цивільних.

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