Чи буде оподаткування на перекази із картки на картку: відповідь Мінфіну

У відомстві зауважили, що жодна реформа "просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади".

У Міністерстві фінансів наголосили, що у тексті Нацстратегії відсутні будь-які заходи щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи.

Відповідну заяву Мінфін опублікував у понеділок, 1 січня.

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"Некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 "Реформа спрощеної системи оподаткування": "Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України", - зауважили у відомстві.

Там пояснили, що насправді це означає, що:

1. В тексті відсутні слова про "будь-які надходження на картку фізособи";

2. Фраза про вимоги щодо "оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності" відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві (в розділі IV чинної редакції Податкового кодексу України).

У Мінфіні також наголосили, що "будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства. Жодна фундаментальна реформа просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади".

"Більше того, як зазначено в Нацстратегії, подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС", - підсумували у фінансовому відомстві.

Нагадаємо, 31 грудня директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін повідомив, що українцям запровадять податок на перекази з картки на картку.

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