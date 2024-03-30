Чи буде пляжний сезон в Одесі – Олег Кіпер повідомив про плани місцевої влади

В Одесі розглядають можливість відкриття пляжів на літній сезон. Але перш ніж ухвалити таке рішення, узбережжя та акваторію мають перевірити відповідні служби, щоб впевнитись у безпеці перебування людей біля моря.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

2023 року в Одесі відкрили шість пляжів. Але це сталося лише наприкінці літа. Олег Кіпер назва дві причини ухвалення такого рішення.

"Ви так називаєте — "пляжний сезон". Ми трішечки по-іншому бачимо. Це для оздоровлення наших сімей, сімей наших воїнів. Хлопці, які знаходяться на нулі й бувають також у відпустці, приїжджають та можуть оздоровитися. Це перша причина.

А друга — стихійні пляжі, які утворилися в місті. Вони були небезпечними, тому було прийнято рішення обладнати ті пляжі, які можуть дати можливість людям пройти ті сонячні оздоровлення після перевірки всіма службами, вибуховими та іншими, і якщо поруч є укриття", – пояснив голова ОВА.

Враховуючи досвід минулого року, влада вже розглядає питання відкриття пляжного сезону в Одесі. Для цього необхідні злагоджені дії ОВА, міської влади, військового керівництва та деяких інших служб.

"Алгоритм є, розуміємо, як це робити. Сподіваємось, що безпекова складова в Одесі дозволить це зробити. Але останнім часом в Одесі дуже напружено з цим, проте за можливості будемо відкривати пляжі", – сказав Олег Кіпер.

Він додав, що минулого року відкривали пляжний сезон, щоб також дати місту і всьому регіону перевести подих.

"Щоб люди розуміли – попри те, що ворог постійно нас атакує, життя існує. І як показав минулий рік, що після того, як був відкритий сезон, в Одесі знов з'явилися черги на в'їзді у місто. Це було дуже приємно бачити".

Нагадаємо, два дні тому на пляжі в Одесі пролунав вибух. Штормові хвилі винесли на берег протикорабельну міну, яка вибухнула.

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