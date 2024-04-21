Чи буде початок квітня теплішим за останній місяць весни: метеорологиня про погоду у травні

Метеорологиня Віра Балабух розповіла, яких примх варто чекати від погоди у травні.

Початок квітня може виявитися теплішим, ніж травень в деяких районах України.

Про це заявила метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю "24 Каналу".

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"За розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, очікується що середня за місяць температура повітря у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України, на решті території – у межах норми", – каже Балабух.

За її словами, припущення, що квітень виявиться теплішим за травень, є малоймовірними. Але початок квітня дійсно може бути теплішим, ніж травень в деяких районах України.

"Адже середня температура травня на значній території країни – в межах 15 – 18 градусів, а на початку квітня середня за добу температура повітря сягала 18 і навіть 20 градусів", – нагадала метеорологиня.

Нагадаємо, що до України повернулося сильне похолодання. Коли повернеться тепло — читайте у новині.

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