Чи буде подовжено термін оновлення даних після 16 липня: у Міноборони поставили крапку

У Міноборони вважають, що у військовозобов'язаних було "достатньо часу" для оновлення даних.

Міністерство оборони України не буде подовжувати термін оновлення даних дял військовозобов'язаних.

Про це повідомив директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марко Андрусяк під час брифінгу у неділю, 14 липня.

"На наш погляд, дійсно, достатньо було часу для оновлення своїх військово-облікових даних, і Міністерство оборони не ініціює внесення змін до законодавства України щодо продовження терміну цього оновлення", - наголосив він.

Нагадаємо, тема про подовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних час від час з'являється в інфоморційному просторі.

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