Чи буде покарання для жінок, які не стануть на військовий облік до 1 жовтня: пояснив депутат

До 1 жовтня жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Надалі до тих, хто буде систематично ухилятися від військового обліку, можуть бути застосовані примусові заходи.

До жінок, які до 1 жовтня не стануть на військовий облік, жорсткі санкції не відразу застосовуватимуться. Однак за це передбачена адміністративна відповідальність.

Про це на брифінгу повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За офіційним роз'ясненням Генштабу, жінки (спеціальності яких підпадають під військовий облік) до 1 жовтня мають стати військовий облік. Тобто це не ті, хто працює не за спеціальністю, а має відповідний документ, який підтверджує їхній рівень кваліфікації.

"Військовий обов’язок жінок не є чимось новим для України. За часів Радянського союзу та Незалежності України жінки певних професій, які отримали саме професійну освіту за відповідним фахом, з документами, що підтверджують рівень кваліфікації, перебувають на військовому обліку", - пояснив Веніславський.

Якщо ці жінки не стануть на облік, то жодні жорсткі негативні наслідки до них не застосовуватимуться одразу. Хоча за це передбачено адміністративну відповідальність.

"Однак, якщо ці жінки не стануть на військовий облік, то жодних негативних наслідків до них не буде застосовуватися. Хоча за це передбачена адміністративна відповідальність. У майбутньому, думаю, що у випадку ухиляння від постановки на військовий облік можуть бути застосовані такі примусові заходи до таких людей, які будуть системно ухилятися від виконання таких нормативно-правових актів", - наголосив депутат.

Нагадаємо, в Генштабі пояснили, як відбуватиметься військовий облік для жінок в Україні.

Як повідомлялося, ексрадник очільника МВС розповів про військовий облік жінок від 1 жовтня.

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