Чи буде скасовано літній час в Україні: голова ВР зробив прогноз щодо ухваленого закону

Спікер Верховної Ради вважає логічним підписати цей документ тепер, коли вже відбулося переведення стрілок.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що президент Володимир Зеленський зрештою підпише ухвалений парламентом закон про скасування сезонного переведення годинників.

Про це він сказав на брифінгу 31 жовтня, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", - сказав Стефанчук.

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Спікер Верховної Ради вважає логічним підписати цей документ, яким скасовується літній час, саме тепер, коли уже відбулося переведення стрілок і встановився звичайний поясний час.

За його словами, фахівці стверджують, що економія електроенергії від переходу на літній час “абсолютно несуттєва”.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час - стрілки годинників перевели на годину назад. Цей перехід мав стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовує літній час. Однак президент досі його не підписав і, за інформацією джерел ВВС, нібито не планує цього робити.

Скандальне переведення годинників: Україна переходить на зимовий час!

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