Чи буде світло в оселях українців узимку: песимістичний прогноз The Washington Post

Цього року через затримки із американською допомогою росіянам вдалося завдати масштабних збитків енергосистемі України.

Внаслідок терористичних повітряних ударів РФ Україна втратила майже половину генерації електроенергії. Відновити все за кілька місяців буде неможливо, тому українці на собі відчують взимку дефіцит електроенергії.

Такий песимістичний прогноз зробило видання The Washington Post.

У виданні зауважили, що торік українська ППО змогла перехопити більшу частину російських ракет та дронів, а цього року через затримки із американською допомогою росіянам вдалося завдати масштабних збитків енергосистемі України.

Від березня Україна пережила п’ять хвиль масованих російських ударів по енергетиці. Особливо руйнівною була остання атака, 8 травня, коли ракети досягли своїх цілей майже без перешкод з боку ППО і вивели з ладу ще три електростанції.

Торік росіяни били переважно по енергорозподільчій мережі, тож витрати компанії ДТЕК на ремонт і відновлення обладнання склали близько 120 мільйонів доларів. Цього року витрати будуть вищими, оскільки тепер росіяни взялися нищити самі електростанції.

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За оцінками гендиректора компанії ДТЕК Максима Тимченка, на заміну знищених турбін, генераторів та диспетчерського обладнання потрібно витратити близько 350 мільйонів доларів. При цьому частково доведеться обійтися вживаним обладнанням з європейських електростанцій.

Тимченко сподівається, що українська енергосистема зможе пережити наступну зиму і уникнути катастрофи, якщо енергетики виконають все, що вони задумали. Але для цього Україні потрібна підтримка Заходу для посилення ППО.

“Нам потрібно вийти з цього циклу: знищення, ремонт, знищення — тобто ми можемо втратити все, якщо у нас не буде належних систем ППО", — сказав він.

На думку члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, зима буде, безсумнівно, важкою. За його словами, через удари росіян Україна втратила приблизно вісім гігават генерації електроенергії, що наближається до половини того, що потрібно країні у періоди пікового навантаження.

"Цей [дефіцит] можна суттєво зменшити, але не настільки, щоб його можна було скоротити вдвічі чи навіть викорінити. Тобто дефіцит в електросистемі буде, навіть якщо зима буде теплою", – каже Бойко.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко раніше повідомляв, що українській енергетиці російськими ударами завдано збитків на понад мільярд доларів.

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