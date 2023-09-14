Чи буде світло: в "Укренерго" зробили заяву про дефіцит електроенергії у вересні та жовтні

В компанії кажуть, що відновлення енергетичної інфраструктури та підготування до опалювального сезону відбуваються за графіком.

НЕК "Укренерго" не очікує, що протягом вересня-жовтня у системі буде брак електроенергії. Це за умови, якщо росіяни не влаштують нові атаки по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів у ефірі ТСН у межах телемарафону "Єдині новини" 13 вересня.

Кудрицький повідомив, що на сьогодні ситуація в енергосистемі стабілізувалася у порівнянні зі спекотними тижнями серпня, коли Україні довелося брати аварійну допомогу з Європи.

Водночас він наголосив на високому ризику нових масованих атак по українських енергетичних об’єктах.

"На жаль, ми маємо негативний досвід минулої зими. Ми знаємо, як це виглядає. Принаймні, ворогу буде дуже складно нас чимось здивувати після того, як він випустив 1,2 тисячі ракет по енергосистемі минулого сезону. Ми всі – і ППО, і енергетики, і українці – знаємо чого чекати від ворога", – зазначив голова правління "Укренерго".

За його словами, відновлення енергетичної інфраструктури України та підготування до опалювального сезону відбуваються за графіком.

"Впевнений, що магістральна мережа буде готовою транспортувати необхідні обсяги електроенергії взимку. Наразі ми встановили все обладнання, яке планували. Можна сказати, що з позиції магістральної мережі, ми вже готові до зимових навантажень", – розповів Кудрицький.

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Відключення світла в Україні

У Міненерго заявили, що розроблені графіки відключення світла від 1 жовтня будуть запроваджені лише у разі нових російських ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України.

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