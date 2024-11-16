Чи буде світло взимку: експерт розповів на скільки будуть вимикати електроенергію українцям

В Україні взимку можливі різні сценарії відключення електроенергії. Вибір сценарію залежить від кількох факторів: наскільки теплою чи холодною буде зима, та чи поновлять масові атаки окупанти на енергосистему.

Про це розповів ексміністр палива та енергетики Іван Плачков в етері Вечір.LIVE.

У найкращому випадку електроенергія може бути відключена лише на кілька годин на добу під час проведення ремонту або коли температура опуститься до мінус п’яти градусів. Цей сценарій передбачає відносно теплу зиму.

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"Ми проходимо зимовий максимум більш-менш з короткими відключеннями споживачів по графікам і організовано. Тому що ремонти, тому що при мінус п'ять-мінус шість може буде дефіцит", – зазначив Плачков.

При холодній зимі (-18°C…-25°C) та відсутності масованих атак віялові та стабілізаційні відключення триватимуть по 4-6 годин.

"Але це буде по графіку, регульовано та керовано", – додав експерт.

Песимістичний сценарій: холодна зима і безпрецедентні масовані атаки. У цьому випадку можливі тривалі, непередбачувані відключення на кілька діб для захисту енергосистеми.

"Відключення можуть бути довготривалими. Я маю на увазі добу, дві, а може і чотири-п'ять. Вони непрогнозовані", – підсумував ексміністр.

Він додав, що енергетики намагатимуться спасти енергосистему і вимикатимуть стільки, скільки потрібно, нікого не питаючи.

Нагадаємо, що електроенергія для населення наступного року дорожчати не буде.

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