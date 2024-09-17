Чи буде Україна взимку з газом: у "Нафтогазі" описали ситуацію

"Нафтогаз України" наростив видобуток і планує пройти зиму за рахунок лише українського газу. Також є запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов сказав у кулуарах зустрічі YES, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З банком ЄБРР існує вже кілька років так звана Emergency Credit Line. Цю Emergency Credit Line ми використовуємо щороку для того, щоб сформувати певний запас для можливих сценаріїв, які ми теж прораховуємо. Цей запас фактично залишається на митному складі країни і не імпортується в країну", – розповів Чернишов.

Він додав, що для "Нафтогазу" це звичайна технологічна процедура, яка проводиться щороку.

Як повідомив голова правління компанії, минулого року була кредитна лінія від ЄБРР у розмірі 300 млн євро, цього року – 200 млн євро.

"Усі потреби українських споживачів забезпечено українським газом", – наголосив Чернишов.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив ціни на газ до 30 квітня 2025 року.

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