Чи буде в Україні банкнота номіналом 5 тис. грн: у Нацбанку зробили заяву

На сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації, запевнили у НБУ.

У Національному банку України заявили, що наразі вони не мають у планах випускати банкноту у 5 тисяч гривень.

Про це розповів в інтерв'ю Liga.net. розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Журналіст запив у голови НБУ, чи буде банкнота номіналом 5 000 гривень, яка би умовно була еквівалентом 100 дол. США.

"Наразі ми не плануємо цього. Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації", - відповів він.

Пишний додав, що Нацбану плануємо провести пілотний проєкт про запровадження е-гривні. Це буде відкрите тестування з реальними користувачами та учасниками ринку "для визначення доцільності широкомасштабного випуску е-гривні в Україні".

За його словами, найперше, де вона може використовуватися, – в роздрібних платежах, особливо тих, які пов’язані з програмованістю платіжних операцій.

"Маю запевнити, що е-гривня буде доповненням до готівкової та безготівкової форми гривні, а не їх заміною. Користувачі зможуть самостійно, без обмежень обирати, як здійснювати розрахунки: готівковою гривнею чи безготівковою, в тому числі цифровою", - наголосив Пишний.

Нагадаємо, ми розповідали про нові монети "шаг", скільки коштуватиме їх карбування і що буде з копійкою.

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