Чи буде в Україні дефіцит пального через використання генераторів: прогноз Мінекономіки

У Міністерстві економіки розповіли, чи загрожує Україні дефіцит палива через масове використання генераторів внаслідок відключень світла.

Паливні мережі, найімовірніше, відчують підвищений попит, але, враховуючи нинішні обсяги імпорту нафтопродуктів в Україну, до дефіциту пального дійти не повинно.

Про це повідомило Міністерстві економіки, пише РБК-Україна.

Як приклад у Мінекономіки наводять кількість автомобілів. Сьогодні в Україні близько 7 млн автомобілів і кожен у середньому на 100 кілометрів витрачає по 8 літрів пального. Якщо автомобіль за годину проїжджає 50-60 км, споживання становить близько 4-5 літрів пального на годину.

Водночас генератори споживають значно менше пального: побутові — від 1 літра на годину, а промислові — як автомобіль.

За статистикою, за останні 5-6 років до України завезли близько 500 тисяч генераторів. Водночас у країні налічується близько 12 млн домогосподарств. Це означає, що генераторами обладнано не більше 3-5% домогосподарств

"Тому можна зробити висновок: так, паливні мережі можуть відчути підвищений попит, але, враховуючи нинішні обсяги імпорту нафтопродуктів в Україну, до дефіциту дійти не повинно", — припускають в Мінекономіки.

Зазначається, що імпорт палива в Україну в останні місяці становив:

у серпні - 709 тисяч тонн

у вересні - 780 тисяч тонн

у жовтні - 660 тисяч тонн (був знижений попит).

Слід зазначити, що навесні цього року, коли був найбільший дефіцит палива, Україна імпортувала: у березні - 60 тисяч тонн, у квітні - 191 тисячу тонн, у травні - 380 тисяч тонн пального.

Нагадаємо, на Київщині від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини, зокрема, 4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.

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