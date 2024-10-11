Чи буде в Україні демобілізація: як просувається підготовка законопроєкту

Очікувалося, що проєкт закону підготують до кінця 2024 року, але питання досі не зрушило з місця.

Демобілізація в Україні стане можливою лише тоді, коли Верховна Рада ухвалить відповідний закон. До того часу військові, які боронять на фронті нашу державу, можуть розраховувати лише на відпустки або ротації, які залежать ситуації на фронті та успішності мобілізаційних заходів.

Про це пише "РБК-Україна".

Законопроєкт про демобілізацію, який визначить граничні терміни військової служби, мають розробити Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ. Але з огляду на ситуацію, яка зараз є на фронті, у Верховній Раді вважають, що питання демобілізації, найімовірніше, не зрушить з місця найближчим часом.

Спікер ВР Руслан Стефанчук вважає, що зараз неможливо просто оголосити демобілізацію, адже це "обвалить окремі ділянки українського фронту".

Видання зазначає, що під час обговорення нового мобілізаційного закону точилися дискусії щодо встановлення термінів служби. Зокрема, пропонувалося обмежити їх 12, 24 та 36 місяцями. Але головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров наполягли, щоб у тексті закону взагалі не вказувалися точні терміни служби, після яких військовослужбовець мав би можливість демобілізуватися.

Українське військове командування наголошувало, що демобілізація – це великий ризик, на який не можна йти, коли Росія намагається захопити якомога більше української території та збільшує чисельність окупаційних військ. Тому в текст закону про мобілізацію включили зобов'язання Міноборони та Генштабу підготувати законопроєкт про терміни демобілізації.

За словами члена парламентського комітету з нацбезпеки Федора Веніславського, очікувалося, що проєкт закону підготують до кінця 2024 року. Але питання досі не зрушило з місця.

"Жодних пропозицій від Кабміну та Міністерства оборони, яким Верховна Рада доручила внести на розгляд парламенту відповідний проєкт, жодних законопроєктів не було внесено. Але з урахуванням ситуації, за якої кількість збройних сил РФ та окупаційних військ збільшується, я думаю, навряд чи варто чекати, що питання звільнення з військової служби вирішуватиметься найближчим часом", – зазначив народний депутат.

Нагадаємо, секретар комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко повідомив, що законопроєкт про демобілізацію буде написаний до середини осені 2024-го. Водночас у ВР не повідомили, чи міститиме законопроєкт конкретні терміни демобілізації, чи лише встановлюватиме механізми, прив'язані до указу президента або інших факторів.

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