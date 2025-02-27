Чи буде весна 2025 року ранньою: синоптик попередив про одну особливість

Прийдешня весна може виявитись посушливою. Особливо це відчують жителі північних областей України.

Весна 2025 року в Україні очікується теплішою за середні багаторічні значення на 1-2 °C. Однак березень ще буде прохолодним.

Про це виданню "Телеграф" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач.

Березень

Перша декада весни, за його даними, виявиться "скупою" на опади.

Час від часу, опади, звісно, траплятимуться, однак будуть слабкі. Більше за все в цей час дошкулятимуть вітри, які посиляться під кінець першої декади. Температурний режим першої десятиденки березня буде наступний: вночі майже постійно буде невеликий "мінус", а вдень, здебільшого, "плюс", але також невеликий.

Друга декада буде вже тепліша, але опадів також очікується дуже мало.

Третя декада березня почнеться з похолодання.

Квітень

Перша декада квітня не принесе такого бажаного весняного тепла на постійній основі.

"Один-два теплі дні змінюватимуться на два-три прохолодніші дні, та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки", - сказав він.

Друга декада квітня розділиться на дві частини. Перша половина буде більш волога та вітряна. Вночі, зрідка, навіть можливий невеличкий "мінус". Вдень – помірний "плюс". Друга частина цієї декади тепліша і без опадів. Тобто дні будуть більш погожі.

Третя декада буде така ж тепла, але далі температура повітря дещо знизиться. Зросте імовірність опадів, хоча носитимуть вони короткочасний характер.

Травень

Перша декада останнього місяця весни на початку також не принесе справжнього тепла.

"Будуть спостерігатися помірні температури, і лише під кінець цієї десятиденки потепліє. Очікуються і опади", - сказав він.

Друга декада "успадкує" це тепло і температура повітря прогріється. Опадів слід чекати більше у першій декаді, а друга ж буде "сухіша". Втім, інколи траплятимуться короткочасні дощі.

Третя декада травня знову розчарує: температура повітря знизиться, буде досить волого і вітряно, що і позначиться на загальній картині погоди. Та все ж насамкінець місяця знову повернеться тепло. Не можна його назвати літнім, але буде достатньо тепло.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні. Більше про це читайте у новині.

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