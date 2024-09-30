Чи буде відключення світла у жовтні та листопаді – відповідь експерта з енергетики

Омельченко попередив, що з початком опалювального сезону зросте споживання електроенергії, що безумовно призведе до дефіциту електрики.
В Україні у жовтні та листопаді ситуація зі світлом має залишатися стабільною, якщо не буде нових потужних обстрілів. Проте з початком опалювального сезону споживання електрики зросте, що призведе до дефіциту.
Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, передають Новини.LIVE.
"Вважаю, що у жовтні буде все нормально, якщо не буде системних і потужних обстрілів по енергетичній системі. І значна частина листопада також буде стабільною", – прогнозує директор енергетичних програм "Центру Разумкова".
Однак він попередив, що з початком опалювального сезону зросте споживання електроенергії, що безумовно призведе до дефіциту електрики.
За словами Омельченка, дефіцит електрики перш за все буде у пікові години споживання, тому обмеження особливо застосовуватимуть від 18:00 до 23:00. На питання, як довго триватимуть відключення, посадовець відверто відповів, що наразі це важко спрогнозувати.
Раніше стало відомо, в яких регіонах взимку буде найскладніша ситуація зі світлом.
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