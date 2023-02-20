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Чи буде вихідний 8 березня 2023 року: як відпочиватимуть українці

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
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Час на прочитання
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Чи буде вихідний 8 березня 2023 року: як відпочиватимуть українці

Чи буде 8 березня 2023 року вихідний? / Фото: Pexels

8 березня в багатьох країнах світу святкують Міжнародний жіночий день. В Україні це свято традиційно є державним вихідним днем. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чи будуть відпочивати українці 2023 року.

Чи буде 8 березня 2023 року вихідний день

2023 року Міжнародний жіночий день припадає на середу. Для українців ця дата мала бути державним вихідним. Однак згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" всі вихідні скасовано, поки діє воєнний стан.

Тобто через війну, яку розв'язала Росія проти України, 8 березня 2023 року для українців не буде додатковим вихідним днем.

Втім, кожен роботодавець може ухвалювати рішення індивідуально. В недержавних компаніях для працівників мають право (хоча й не повинні) схвалити вихідний, щоб вони могли провести Міжнародний жіночий день разом зі своїми близькими та рідними.

Крім 8 березня 2023 року, додаткових державних вихідних також не буде на Великдень. Адже наразі воєнний стан було подовжено від 19 лютого до 20 травня 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
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