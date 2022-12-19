Чи буде враховуватися допомога від міжнародних організацій під час розрахунку субсидій: ПФУ

Попри різноманітну грошову допомогу від міжнародних організацій (ЮНІСЕФ, ООН, Норвезька рада тощо) більшість українців все ще мають право на призначення субсидії.

В Пенсійному Фонді України нагадали, що під час розрахунку субсидії грошова допомога від міжнародних організацій, яку отримали громадяни країни від час дії воєнного стану і продовжують отримувати, враховуватися не буде.

Також до сукупного середньомісячного доходу сім'ї під час розрахунку субсидії не враховують деякі інші соціальні виплати. Серед них:

компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО (внутрішньо переміщених осіб), які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

допомогу на проживання для ВПО.

Цю інформацію можна знайти в постанові Кабінету міністрів України від 20.07.2020 року №632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги".

Нагадаємо, щоб розрахувати розмір субсидії на опалювальний 2022/2023 сезон потрібно:

Визначити середній сукупній дохід домогосподарства за місяць (тут враховуються доходи сім'ї за той період, на який розраховується субсидія).

Поділити дохід на всіх членів сім'ї, які проживають в домогосподарстві.

Поділити отриману суму на прожитковий мінімум (встановлений на 1 січня 2022 року — 2 393 гривні), а потім поділити ще на 2.

Від суми, яку ви отримали, визначити 20%. Це буде індивідуальний процент обов'язкового платежу.

Тепер сукупній середній дохід домогосподарства помножити на індивідуальний процент обов'язкового платежу — ви отримаєте суму, яку ви можете сплачувати самостійно.

Різниця між цією сумою і вартістю комунальних послуг — розмір субсидії.