Чи буде збільшення ракетних обстрілів восени: відповідь Повітряних сил

Ігнат нагадав, що РФ вже використала величезний арсенал ракет, який вона раніше накопичила.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, чи варто очікувати на збільшення ракетних ударів РФ від початку осені.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Ігнат не виключає, що, можливо, й буде загострення. Але разом з тим нагадує, що Росія величезний арсенал ракет, який вона накопичувала доволі довгий час, використала під час минулої осені та зими.

"Тому слід звичайно очікувати загострення, але можливо таких вже ракетних ударів, такої маси, як була тоді, буде менше. Але разом з тим нам потрібно більше зброї, бо ми її теж вичерпали, серйозний ресур використали. Тому очікуємо нових систем і нових додаткових ракет від наших союзників. Маю на увазі зенітні керовані ракети", – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Раніше Віталій Кличко закликав мешканців Києва підготуватися до можливих екстремальних ситуацій взимку і попередив, що зима буде складною.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов попередив, що росіяни і далі можуть продовжувати обстрілювати ракетами українські міста, зокрема Київ.